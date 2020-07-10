ما حكم إعطاء صاحب العمل من زكاة ماله للموظفين محدودي الدخل؟.. الشيخ «السليمان» يجيب (فيدبو)

تواصل- فريق التحرير:

أجاز عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، إعطاء صاحب العمل من زكاة ماله للموظفين الذين يعملون لديه وهم من ذوي الدخل المحدود والحاجة.

وقال “السليمان” في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء إنه في حال إعطاء هؤلاء الموظفين الزكاة فيجب مراعاة عدة شروط.

وأوضح أنه لابد تجرد نوايا المعطي، مثل ألا يكون ذلك نظير عمل إضافي، أو بغرض كسب إخلاصهم في العمل، أي إن منحهم الزكاة يجب ألا يكون مقابل جلب منفعة أو درء ضرر.