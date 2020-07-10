الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«حساب المواطن»: 3 إجراءات لحل مشكلة مستفيد «غير مؤهل»

«حساب المواطن»: 3 إجراءات لحل مشكلة مستفيد «غير مؤهل»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن”، ثلاث إجراءات يجب على المستفيد القيام بها في حالة كانت نتيجة الأهلية “غير مؤهل”، وذلك بعد أن أودع أمس 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو.

وذكر البرنامج أن الإجراءات هي: “تحديث البيانات، تقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لسبب عدم الأهلية، تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية) في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

جاء ذلك ردًا على استفسارات عدد من المستفيدين التي وردت إلى حساب “خدمة العملاء” التابع لبرنامج “حساب المواطن”، بأن نتيجة الأهلية التي صدرت لهم خلال الدفعة الحالية شهر يوليو “غير مؤهل”.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يوضح الإجراءات المطلوبة حال عدم وصول الدعم لمستحقيه

«حساب المواطن» يوضح الإجراءات المطلوبة حال عدم وصول الدعم لمستحقيه

«حساب المواطن» يكشف إجمالي دفعات الدعم المقدمة للمستفيدين منذ انطلاق البرنامج  

«حساب المواطن» يكشف إجمالي دفعات الدعم المقدمة للمستفيدين منذ انطلاق البرنامج  

حساب المواطن يوضح سبب انخفاض الدعم لبعض المستفيدين.. وهكذا يتم تعويض «القيمة المضافة»

حساب المواطن يوضح سبب انخفاض الدعم لبعض المستفيدين.. وهكذا يتم تعويض «القيمة المضافة»

«حساب المواطن» يبدأ إيداع دعم شهر يوليو في حسابات المستفيدين

«حساب المواطن» يبدأ إيداع دعم شهر يوليو في حسابات المستفيدين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>