«حساب المواطن»: 3 إجراءات لحل مشكلة مستفيد «غير مؤهل»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن”، ثلاث إجراءات يجب على المستفيد القيام بها في حالة كانت نتيجة الأهلية “غير مؤهل”، وذلك بعد أن أودع أمس 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو.

وذكر البرنامج أن الإجراءات هي: “تحديث البيانات، تقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لسبب عدم الأهلية، تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية) في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

جاء ذلك ردًا على استفسارات عدد من المستفيدين التي وردت إلى حساب “خدمة العملاء” التابع لبرنامج “حساب المواطن”، بأن نتيجة الأهلية التي صدرت لهم خلال الدفعة الحالية شهر يوليو “غير مؤهل”.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.