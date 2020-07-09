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مدير «الجوازات»: هذه الفئات معفاة من رسوم وغرامات انتهاء التأشيرات (فيديو)

مدير «الجوازات»: هذه الفئات معفاة من رسوم وغرامات انتهاء التأشيرات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير عام “الجوازات”، اللواء سليمان اليحيى، فئات الوافدين المعفاة من الرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء التأشيرات في ظل جائحة كورونا وظروف تعليق الرحلات الدولية.

وقال في مداخلة على قناة “الإخبارية” إن من هذه الفئات مَن يحمل تأشيرة خروج وعودة وإقامته سارية المفعول ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، وكذلك من انتهت إقامته أو مدة صلاحية تأشيرته وهو خارج المملكة.

وأضاف أن من هذه الفئات كذلك المقيمين الموجودين في المملكة وصدر لهم تأشيرات خروج نهائي أو تأشيرات خروج وعودة ولم يستفيدوا منها، وأيضاً مَن قدم للمملكة للزيارة ولم يتمكن من المغادرة.

وأكد أن كل هذه الحالات تُعد ظروفاً قسرية جعلت حكومة المملكة تقرر إعفاءهم من الرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء التأشيرات.

وأشار اليحيى إلى أن منصة “أبشر” تتيح للجميع إرسال طلباتهم وإنهاء معاملاتهم وإرفاق المستندات عبر خدمة “الرسائل والطلبات”، والتي تغني تماماً عن مراجعة إدارات الجوازات، مؤكداً أن هناك فرق عمل مهمتها إنجاز هذه المعاملات التي لا يمكن تنفيذها عن طريق “أبشر” أو “مقيم”.

 

 

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