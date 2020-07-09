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توجيه جديد من وزير التعليم بشأن الترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

توجيه جديد من وزير التعليم بشأن الترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ بإنشاء استديوهات افتراضية داخل جهاز الوزارة وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة؛ للترافع أمام جميع المحاكم في المملكة.

يأتي توجيه آل لشيخ في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وتيسير العمل عن بُعد، وتفعيلاً للبروتوكلات العدلية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسهم جلسات التقاضي والمرافعات افتراضياً في رفع كفاءة الإنفاق، وسرعة إنجاز العمل، والاستمرار بالمحافظة على سلامة الموظفين.

وتضمن توجيه د.آل الشيخ أن تشتمل الاستوديوهات على أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية للتواصل مع جميع المحاكم، وإدارات التعليم من خلال الحضور الافتراضي لجلسات التقاضي، وإجراء التحقيقات عن بُعد.

وشهدت قاعات الترافع الافتراضية منذ إطلاقها الأسبوع الحالي؛ أكثر من 60 جلسة تقاضٍ، كما تم إدراج نحو 207 جلسات تقاضٍ على جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل.

 

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