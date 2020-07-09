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«حساب المواطن» يكشف إجمالي دفعات الدعم المقدمة للمستفيدين منذ انطلاق البرنامج  

«حساب المواطن» يكشف إجمالي دفعات الدعم المقدمة للمستفيدين منذ انطلاق البرنامج  
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ 32 لشهر يوليو الجاري، حيث بلغ إجمالي مبلغ الدعم 1.7 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم.

وقال المتحدث الرسمي لحساب المواطن، سلطان القحطاني، إن إجمالي مبالغ الدعم المقدمة للمستفيدين منذ انطلاق برنامج حساب المواطن وحتى الشهر الجاري بلغت 76.8 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأشار” القحطاني” إلى أنه بإمكان من لم يستوفي شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية.

وأبان أن لكل فرد مستقل غير مؤهل ولديه ما يثبت استقلاليته برفع إحدى تلك المستندات على بوابة البرنامج عبر زيارة الرابط: ca.gov.sa،فيما أتاح البرنامج إمكانية استفادة المستقلين غير المؤهلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم بالانضمام للبرنامج بإضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدًا رئيسيًا من البرنامج، ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل ( الفرد الغير متزوج “ذكر أو أنثى” ويشمل “الأعزب، الأرمل والمطلق” وليس لديه تابعين أو معالين، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره ١٨ سنة فما فوق).

وأوضح “القحطاني” أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 930 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد.

ولفت إلى أن عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 ألف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30% وشكل الذكـور المستقلين 70% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

الراتب

 

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