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ضحية جديدة.. مقتل فتى أسود على يد موظفين في مركز إصلاحي بأمريكا

ضحية جديدة.. مقتل فتى أسود على يد موظفين في مركز إصلاحي بأمريكا
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تواصل – وكالات:

أثار نشر تسجيل فيديو يظهر فيه فتى أسود وهو يفقد وعيه ويموت اختناقا بأيدي موظفين في مركز إصلاحي غضبا في أمريكا.

ووفقاً لـ”فرانس برس”، توفي كورنيليوس فريدريكس (16 عاما) في الأول من مايو، بعد يومين من طرحه على الأرض من جانب عاملين في أكاديمية “لايك سايد” في كالامازو في ولاية ميشيغن لإلقائه شطيرة على شاب آخر في كافتيريا المركز.

وتم تسجيل الحادثة بكاميرات المراقبة الموجودة في المركز، ويظهر مقطع الفيديو الشاب يرمي الشطيرة على زميل له ليثبته بعدها رجال على الأرض، وبعد عشر دقائق يبدو المراهق فاقدا الوعي ثم يحاول موظفون إغاثته قبل طلب المساعدة.

وتذكر هذه الحادثة بوفاة جورج فلويد وهو أمريكي أسود قتل اختناقا على يد شرطي أبيض أثناء اعتقاله في مينيابوليس في 25 مايو الماضي وقد تم تصوير محنته وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت وفاته غضبا كبيرا في الولايات المتحدة والعالم وأطلقت تظاهرات واحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية.

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