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وزير الإسكان يكشف أعداد عقود الإيجار الموثقة إلكترونياً خلال العام الجاري

وزير الإسكان يكشف أعداد عقود الإيجار الموثقة إلكترونياً خلال العام الجاري
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإسكان، ماجد الحقيل، عن أعداد عقود الإيجار التي تم توثيقها عبر بوابة “إيجار” الإلكترونية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري عبر موقع “إيجار”.

وأضاف الحقيل في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم توثيق 950 ألف عقد إيجار إلكترونياً حتى منتصف العام الجاري، داعياً إلى توثيق عقود الإيجار الكترونيا عبر الرابط التالي (أضغط هنا).

وأشار إلى أنه بجانب ما يبذل لخدمة المواطن ومساعدته على تملّك مسكنه، تعمل الوزارة على تنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري عبر شبكة إيجار.

 

 

 

 

 

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