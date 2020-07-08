الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هل يلغي الأمر الملكي غرامات «تأشيرات الزيارة» المنتهية خلال جائحة كورونا؟

هل يلغي الأمر الملكي غرامات «تأشيرات الزيارة» المنتهية خلال جائحة كورونا؟
0

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أن الأمر الملكي الأخير بتمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، تتضمن إلغاء غرامات “تأشيرات الزيارة” المنتهية خلال جائحة كورونا.

وورد سؤال إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على موقع “تويتر” من وافد في المملكة يقول: “عندي زيارة عائلية وانتهت برمضان ونزلت غرامة 500 ريال.. هل المكرمة والمبادرة تشملني فيها أو لا؟”.

وأجاب حساب “الجوازات” على السؤال بقوله: “سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين قريبًا”، دون أن تنفي أو تؤكد المعلومة المتداولة على مواقع التواصل.

تمديد صلاحية التأشيرات

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أفاد بصدور موافقة “خادم الحرمين” على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية.

وتشمل المبادرات “تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل، و‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل”.

وتتضمن المبادرات “‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل”.

كما تشمل “تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل”.

مواد ذات صلة

«الجوازات»: الإعلان عن آلية تمديد المبادرات المتعلقة بتأشيرات وإقامات الوافدين قريباً

«الجوازات»: الإعلان عن آلية تمديد المبادرات المتعلقة بتأشيرات وإقامات الوافدين قريباً

متى يمكن للعالقين خارج المملكة العودة إلى أراضيها؟.. «الجوازات» تجيب

متى يمكن للعالقين خارج المملكة العودة إلى أراضيها؟.. «الجوازات» تجيب

مواطن يرغب في السفر خارجياً رغم أزمة كورونا.. و«الجوازات» توضح الإجراء المطلوب

مواطن يرغب في السفر خارجياً رغم أزمة كورونا.. و«الجوازات» توضح الإجراء المطلوب

«الجوازات» تطلق خدمة «طلب تقرير مقيم» للمنشآت.. يتضمن هذه المعلومات

«الجوازات» تطلق خدمة «طلب تقرير مقيم» للمنشآت.. يتضمن هذه المعلومات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>