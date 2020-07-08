هل يلغي الأمر الملكي غرامات «تأشيرات الزيارة» المنتهية خلال جائحة كورونا؟

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أن الأمر الملكي الأخير بتمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، تتضمن إلغاء غرامات “تأشيرات الزيارة” المنتهية خلال جائحة كورونا.

وورد سؤال إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على موقع “تويتر” من وافد في المملكة يقول: “عندي زيارة عائلية وانتهت برمضان ونزلت غرامة 500 ريال.. هل المكرمة والمبادرة تشملني فيها أو لا؟”.

وأجاب حساب “الجوازات” على السؤال بقوله: “سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين قريبًا”، دون أن تنفي أو تؤكد المعلومة المتداولة على مواقع التواصل.

تمديد صلاحية التأشيرات

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أفاد بصدور موافقة “خادم الحرمين” على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية.

وتشمل المبادرات “تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل، و‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل”.

وتتضمن المبادرات “‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل”.

كما تشمل “تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل”.