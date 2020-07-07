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«أبشر»: عودة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للعمل بعد إصلاح الخلل الفني

«أبشر»: عودة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للعمل بعد إصلاح الخلل الفني
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة “أبشر” أنه تم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يمكن الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً عبر المنصة.

وكان عطل فني أصاب خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية استمر لساعات، حيث لاحظ المستخدمون اختفاء مخالفاتهم المرورية على المنصة، رغم أنها بقيت مسجَّلة لدى أنظمة البنوك عند الدخول لسدادها.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية
ويمكنك الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع هذه الخطوات:
-الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر.
-ثم الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية واختيار خدمة الاستعلام عن المرور.
-اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
-قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، ثم كتابة رمز المرور.
-قم بالضغط على كلمة عرض.
-تظهر أمامك صفحة تحتوي على كافة المخالفات المرورية التي قمت بها، والمبلغ المطلوب دفعه.

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 

-الدخول علي موقع ابشر
-اختيار خدمات المرور
-النقر علي الاستعلام عن المخالفات
-إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة
-كتابة كافة البيانات المطلوبة
-النقر علي كلمة عدد المخالفات

 

 

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