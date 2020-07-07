تطورات جديدة في قضية «حميدان التركي».. ونجله يؤكد: الفرصة الأقوى للإفراج عنه 

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قال تركي حميدان التركي، نجل السجين في الولايات المتحدة حميدان التركي: إنَّ والده بات لديه فرصة قانونية للإفراج عنه بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته.

وأوضح “تركي حميدان”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “بعد عام من التأجيل يقف اليوم والدي أمام لجنة الإفراج المشروط والتي تعتبر فرصة الوالد القانونية الأقوى للإفراج بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته (والمحددة من ثماني سنوات إلى مدى الحياة)”.

وقبل أشهر أرسل “حميدان التركي” رسالة صوتيه إلى أسرته قال فيها: “هذه السنة الخامسة عشر من سجني قد كانت الثلاث سنوات الماضية من أشدها وطأة وعلي وإيجاعا واشتد تدهور قضيتي وصحتي ووصلت القضية إلى منعطف خطير”.

وأضاف فيها: «أحببت أنكم تسمعوا هذا الكلام مني.. اعلموا أنَّ الله لقوي عزيز.. له كمال القوة وكمال العزة، والله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، يعني آخذ بناصية الخلق، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، فما شاء الله يكون وما لم يشأ لن يكن.. اعرفوا أن أمري مع الله سبحانه».