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مدير مشروع الهدي والأضاحي: تخصيص 60 ألف رأس لأيام التشريق في الحج

مدير مشروع الهدي والأضاحي: تخصيص 60 ألف رأس لأيام التشريق في الحج
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي أن أعمال مشروع المملكة ستكون محدودة خلال الموسم لأعمال الذبح بحيث لا تتجاوز أعمال الذبح ما نسبته كحد أدنى 60 ألف رأس أيام التشريق من مجموع ما يذبح سنويا مليون رأس في 84 ساعة الوقت الشرعي لأداء النسك، مع اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

وأضاف أن المشروع، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية للقيام بأعماله ومهامه السنوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام الاستثنائي، يدخل ضمن الجهود والمرافق التي أنشأتها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1403؛ بهدف تيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيماً لهذه الشعيرة، وفقا لـ”الوطن”.

وتابع رحيمي أن إدارة المشروع تعمل طوال العام لتلبية الطلبات التي ترد للمشروع من خلال الموقع من المراكز الإسلامية بأوروبا أو شرق آسيا أو الشرق الأوسط أو عن طريق المسوقين المحليين، وللتسهيل على حجاج البيت الحرام وتوزيع اللحوم على مستحقيها داخل المملكة وخارجها ليشمل المستحقين من دول العالم لأكثر من 27 دولة إسلامية.

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