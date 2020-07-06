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المجمعة.. ضبط مواطن اقتحم متجراً وأطلق عياراً نارياً بعد مشادة مع البائع

المجمعة.. ضبط مواطن اقتحم متجراً وأطلق عياراً نارياً بعد مشادة مع البائع
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اقتحم متجرٍ للتموينات بمحافظة المجمعة وبحوزته سلاح ناري من نوع رشاش، وأطلق عياراً نارياً – دون وقوع إصابات – ولله الحمد- ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه.

وتبين أنه (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه أقدم على ذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين البائع بخصوص شراء منتجٍ تبغي، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة .

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