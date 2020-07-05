وكيل وزارة الصحة يوضح الفارق بين بروتوكول العلاج للعزل والحجر المنزلي

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أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الفارق بين البروتوكولات العلاجية للعزل والحجر المنزلي، لمن لديه أعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا: إنه بغض النظر عن الفحص المخبري، فإن بروتوكول العزل المنزلي لمن لديه أعراض ومدته ١٠ أيام، أما الحجر المنزلي فهو للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض ومدته ١٤ يومًا.

وأشار إلى أنه رغم استمرار تسجيل هذا العدد من الحالات بالمملكة، إلا أن الوضع العام مقارنة بالدول التي تسجل أرقاماً مشابهة أفضل بكثير من ناحية التنويم في العناية المركزة، ونسعى لتقليل الحالات الحرجة.

ولفت إلى أن الحالات المصابة التي رصدتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، كانت مرتبطة بنشاطات عائلية ومخالطات داخل المنزل، أكثر من الحالات التي رصدت في أماكن العمل أو في أماكن أخرى خارج المنازل.