الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بشري سارة من «متحدث الصحة» بشأن استجابة حالات «كورونا» الحرجة للعلاج (فيديو)

بشري سارة من «متحدث الصحة» بشأن استجابة حالات «كورونا» الحرجة للعلاج (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

زف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، بشرى سارة بشأن الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كورونا في المملكة.

وأكد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن معظم الحالات الحرجة تستجيب للبروتوكلات العلاجية.

 وأضاف: “نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح مابين ٢٠٠٠ – ٢٥٠٠ حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود، ومعظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق ٦٠ عاماً فأكثر”.

وحول ظهور الموجة الثانية من الفيروس، قال “المتحدث “حتى الآن لم يتم تسجيل رسمي لأي موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأضاف “العبد العالي”، إنه ليس هناك إجماع من الخبراء على موعد لانتهاء فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأشار إلى أنه لو اجتمع ١٠ أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطين، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص.

 

 

مواد ذات صلة

وكيل وزارة الصحة يوضح الفارق بين بروتوكول العلاج للعزل والحجر المنزلي

وكيل وزارة الصحة يوضح الفارق بين بروتوكول العلاج للعزل والحجر المنزلي

هل لأذكار النوم أوقات محددة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

هل لأذكار النوم أوقات محددة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

مستجدات كورونا في المملكة.. تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1980 حالة شفاء

مستجدات كورونا في المملكة.. تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1980 حالة شفاء

«ساما» تكشف حجم الدعم المقدم للقطاع الخاص للتخفيف من آثار جائحة «كورونا»

«ساما» تكشف حجم الدعم المقدم للقطاع الخاص للتخفيف من آثار جائحة «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>