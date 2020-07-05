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هل لأذكار النوم أوقات محددة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

هل لأذكار النوم أوقات محددة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان أن أذكار النوم مرتبطة بالنوم وليس بالليل.

جاء ذلك في رده على استفسار ورد خلال لقائه ببرنامج” يستفتونك” على قناة “الرسالة”، لشخص يعمل بالليل وينام بالنهار، فهل يأتي بالأذكار قبل النوم؟، ليرد الشيخ قائلا: “إن الأذكار مرتبطة بالنوم سواء في الليل أو في النهار”.

وأشار إلى أنه من الممكن الإتيان بالأذكار كذلك قبل نوم القيلولة في النهار، مبيناً أنه كلما أراد الإنسان النوم يأتي بالأذكار لفضلها الكبير، فالنوم هو الوفاة الصغرى.

 

 

 

 

 

 

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