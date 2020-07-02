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«وزير المالية»: تمديد المبادرات الحكومية للتخفيف من آثار وتداعيات كورونا

«وزير المالية»: تمديد المبادرات الحكومية للتخفيف من آثار وتداعيات كورونا
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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تواصل – فرق التحرير:

أكد وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، أن صدور الأمر الملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية يعكس حرص حكومة المملكة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال “الجدعان” في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية”.

وأضاف وزير المالية أن حكومة المملكة تسعى من خلال تمديد عدد من المبادرات إلى الحد من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، والعمل على توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.

وتابع وزير المالية أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله- شكّلت لجان وزارية لمواجهة الأزمة صحياً واقتصادياً ومالياً منذ بدء الجائحة، واتخذت مجموعة من المبادرات، وعملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة والتوصية بتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

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