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«الصحة» تعلن عن 4 أدوات تحميك من خطر الإصابة بـ «كورونا»

«الصحة» تعلن عن 4 أدوات تحميك من خطر الإصابة بـ «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن تقديم 4 أدوات تساعد على خسارة الوزن، حتى لا تكون ضمن الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتشمل هذه الأدوات:

• الفحص الطبي: وهي خدمة إلكترونية عبر تطبيق صحة تمكنك من تقييم صحتك العامة من خلال “النشاط، التغذية، الحالة المزاجية”.

• حساب الوزن المثالي: عملية حسابية تقوم بحساب الوزن المثالي للشخص بمعلومية الطول، ويمكنك زيارة صفحة حساب الوزن المثالي عبر موقع وزارة الصحة.

• احتساب الخطوات: خدمة تتيح للمستخدم احتساب خطواته بشكل يومي عبر تطبيق صحتي.

• حساب السعرات الحرارية: عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات ا لحرارية المستهلكة يوميا للشخص بناء على عوامل مثل الوزن، الطول، العمر، مستوى النشاط.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكنك الوصول للخدمات بكل سهولة عبر الروابط التالية،تطبيق صحة: (اضغط هنا)– تطبيق صحتي: (اضغط هنا)– حساب الوزن المثالي (اضغط هنا) وحساب السعرات الحرارية: (اضغط هنا).

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