الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الوزراء» يحدد شروط تمديد خدمة سفراء المملكة بعد سن 65 عاماً.. صلاحيات جديدة

«الوزراء» يحدد شروط تمديد خدمة سفراء المملكة بعد سن 65 عاماً.. صلاحيات جديدة
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء، على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين وبما لا يتجاوز سن السبعين.

وذكر حساب “أم القرى” على موقع “تويتر” أن التجديد يستلزم توافر الشروط التالية:

أولاً : أن يكون قد صدر أمر باعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين أو للمملكة في أي من المنظمات الدولية.
ثانياً: أن تكون هناك حاجة إلى خدماته لكفاءته العملية وعدم وجود بديل له.
ثالثاً: أن يكون لائقاً طبياً.
رابعاً: أن يكون تمديد الخدمة له سنوياً.

مواد ذات صلة

«الخارجية»: تقرير الأمم المتحدة يؤكد ضلوع إيران في الهجمات الإرهابية على المملكة

«الخارجية»: تقرير الأمم المتحدة يؤكد ضلوع إيران في الهجمات الإرهابية على المملكة

نقل 7 اختصاصات من «البلديات» إلى «وزارة البيئة».. تعرف عليها

نقل 7 اختصاصات من «البلديات» إلى «وزارة البيئة».. تعرف عليها

«وزير البيئة»: إستراتيجية الزراعة الجديدة ستخلق فرص وظيفية للمواطنين

«وزير البيئة»: إستراتيجية الزراعة الجديدة ستخلق فرص وظيفية للمواطنين

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يناقش عدداً من التقارير بشأن جائحة كورونا

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يناقش عدداً من التقارير بشأن جائحة كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>