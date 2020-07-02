«البيئة» تكشف عن 3 أسباب لانتشار «الجراد الصحراوي» بكثافة في عسير

تواصل – فريق التحرير:

كشفت “وزارة البيئة والمياه والزراعة”، عن أسباب انتشار الجراد في عسير بكثافة واضحة، وهو ما وثقه عدد من المواطنين في أعالي الجبال والوديان بالمنطقة.

وأرجعت “البيئة”، ذلك بسبب تفشي الظاهرة في الدول المجاورة والهجرة الموسمية بين دول التكاثر مرورًا بالمملكة؛ فضلًا عن عاملَي الرياح وكثافات الأسراب في الدول المجاورة، حيث سمح لها ذلك بالجثوم لعدة أيام، إضافة إلى عدم هطول الأمطار الجيدة والجفاف السائد بالمرتفعات وانخفاض درجات الحرارة وهو ما ساعد في عدم حدوث النضج بشكل سريع ليحدث وضع البيض.

وتتوقع “البيئة” أن عمليات السيطرة المبكرة على مجاميع الجراد الصحراوي ستساهم بنهاية هذه الآفة في منتصف يوليو المقبل، مؤكدة أن الإمكانيات المتوفرة ميدانيًا تفوق حجم الإصابة الراهنة والمتوقعة مستقبلًا، ولكن عامل التضاريس سيكون له تأثير على عمليات الاستكشاف والمكافحة لعدم سهولة الوصول للإصابة أو عدم مقدرة المتابعة أثناء الطيران.