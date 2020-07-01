توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وأوضحت الأرصاد وجود فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع تقرير الأرصاد أن مدن الرياض ووادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 44 درجة مئوية، فيما تسجل مدينة أبها 20 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.