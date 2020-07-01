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ارتكبوا 55 حادثة سرقة.. ضبط تشكيل عصابي أجنبي بالرياض

ارتكبوا 55 حادثة سرقة.. ضبط تشكيل عصابي أجنبي بالرياض
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تواصل – واس 

تمكنت شرطة منطقة الرياض من تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية من محطات الكهرباء.

من جانبه، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة وافدين (باكستانيي الجنسية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (55) حادثة سرقة.

وكشف “التويجري” أن التشكيل تخصص في سرقة الكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية من محطات الكهرباء، ومواقع تحت الإنشاء في عدد من أحياء مدينة الرياض شملت (الفيصلية – الصحافة – الياسمين – القيروان – الرحمانية – العقيق – الملقا). وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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