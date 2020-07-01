«المرور» توضح طريقة التعامل حال تجاوز المخالفات 20 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير

أوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة التعامل مع من يبلغ قيمة مخالفاته 20 ألف ريال أو أكثر، وذلك وفق مواد نظام المرور.

وجاء التوضيح في سياق الرد على تساؤل أحد المواطنين، قال فيه: “جاتني رساله اليوم صباحًا، هل فيها إيقاف خدمات إذا ما سددت؟، مضيفًا نص الرسالة: “نود تذكير حامل الهوية رقم: 1481*** بأن المخالفات على سجلكم بلغت قيمتها أكثر من: 20000 ريال نأمل المبادرة بالسداد خلال ثلاثين يوما”.

وأجاب “المرور”:تنص المادة (٧٥) من نظام المرور الفقرة (٣) على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيله إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يوماً.

وكشف “المرور” أنه في حالة لم يسدد الشخص ما عليه، فيحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.