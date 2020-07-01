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«الجمارك» توضح طريقة تعديل «ضريبة القيمة المضافة» في وجود خطأ في البيان الجمركي

«الجمارك» توضح طريقة تعديل «ضريبة القيمة المضافة» في وجود خطأ في البيان الجمركي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت “الجمارك السعودية”، اليوم الأربعاء، طريقة تعديل ضريبة القيمة المضافة في حال وجود خطأ في البيان الجمركي، مع بدء تطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وأجابت الجمارك السعودية في تغريدة لها على حسابها بموقع “تويتر”، على سؤال من الأسئلة الشائعة جاء نصه: “في حالة وجود خطأ في البيان الجمركي، كيف يمكن تعديل ضريبة القيمة المضافة؟”.

وقالت الجمارك: “إنه في حال تم سداد ضريبة القيمة المضافة بالزيادة عن طريق الخطأ، فإنه يمكن خصم مبلغ الإضافة المسدد للجمارك من خلال الإقرار الضريبي للأشخاص المسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

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