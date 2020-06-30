وزير الخارجية: موقف المملكة من الأزمة في سوريا واضح وجلي

تواصل – فريق التحرير:

سمو وزير الخارجية: موقف المملكة من الأزمة في سوريا واضحٌ وجلي، وترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1).

سمو وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص جير بيدرسون، ودعم كل الجهود للتوصل إلى حل لوقف المأساة في سوريا، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية.

سمو وزير الخارجية: لقد تسببت هذه الأزمة بتداعيات خطيرة على الشعب السوري، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم، ولا تزال معاناة الشعب السوري مستمرةً حتى يومنا هذا.