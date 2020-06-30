«الشورى» يطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع برفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي

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أقر “مجلس الشورى”، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء جملة من التوصيات على عدد من تقارير الأداء السنوية.

وطالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها، وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين- وفقاً لـ” الرياض”-.

وحث المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 39ـ1440، على تقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود، كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، ودعاها إلى تكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية ، لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

أقر “الشورى” توصية لتشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحمية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب، وأخرى لتأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين لعربية السعودية (معادن).

وطالب بتأسيس آلية واضحة، لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أية انحرافات في مسارها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية في قطاعها، وزيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص، إلى الحد من المستهدف سنوياً، لرفع كفاءة توليد الكهرباء.