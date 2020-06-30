الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الشورى» يطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع برفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي

«الشورى» يطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع برفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي
0

تواصل – فريق التحرير:

أقر “مجلس الشورى”، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء جملة من التوصيات على عدد من تقارير الأداء السنوية.

وطالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها، وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين- وفقاً لـ” الرياض”-.

وحث المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 39ـ1440، على تقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود، كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، ودعاها إلى تكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية ، لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

أقر “الشورى” توصية لتشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحمية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب، وأخرى لتأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين لعربية السعودية (معادن).

وطالب بتأسيس آلية واضحة، لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أية انحرافات في مسارها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية في قطاعها، وزيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص، إلى الحد من المستهدف سنوياً، لرفع كفاءة توليد الكهرباء.

مواد ذات صلة

وزير الخارجية: موقف المملكة من الأزمة في سوريا واضح وجلي

وزير الخارجية: موقف المملكة من الأزمة في سوريا واضح وجلي

«مجلس الأمن» يدين الهجمات الصاروخية لميليشيا «الحوثي» ضد المملكة

«مجلس الأمن» يدين الهجمات الصاروخية لميليشيا «الحوثي» ضد المملكة

«التقويم والتدريب» توضح الهدف من منح الرخصة المهنية للمعلمين (فيديو)

«التقويم والتدريب» توضح الهدف من منح الرخصة المهنية للمعلمين (فيديو)

«الزكاة والدخل»: «ضريبة القيمة المضافة» لهذه الخدمات تتحملها الدولة عن المواطن ويدفعها المقيم

«الزكاة والدخل»: «ضريبة القيمة المضافة» لهذه الخدمات تتحملها الدولة عن المواطن ويدفعها المقيم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>