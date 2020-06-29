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تجاوز 67 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين في المملكة يرتفع خلال مايو

تجاوز 67 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين في المملكة يرتفع خلال مايو
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تواصل – فريق التحرير:

شهد حجم إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر (مايو) الماضي ارتفاعاً إلى نحو 67.94 مليار ريال، وذلك بعد التراجع الكبير في شهر (أبريل) الذي سبقه، وهي الفترة، التي تزامنت معها بداية الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن الإنفاق نما خلال مايو 19.7 في المائة بما يعادل 11.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.7 مليار ريال في أبريل، فيما لا يزال الإنفاق على أساس سنوي متراجعا 32.1 في المائة، إذ شهدت الفترة المماثلة مستوى قياسيا في الإنفاق.

أسباب ارتفاع الإنفاق في مايو

ويأتي ارتفاع إنفاق المستهلكين خلال شهر مايو الماضي، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، وكذلك المصارف بنحو 9.7 في المائة على أساس شهري، وكذلك نمو عمليات نقاط البيع خلال مايو بنحو 45 في المائة لتبلغ 23.45 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.18 مليار ريال لشهر أبريل.

وتأثر حجم الإنفاق خلال الشهر، لتضمنه فترة عيد الفطر، التي شهدت منع تجول كامل نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وعاد حجم إنفاق المستهلكين خلال مايو للنمو بعد تراجع أربعة أشهر متواصلة، فيما يعد النمو الشهري هو الأكبر منذ نحو 26 شهراً، وفقا لـ”الاقتصادية”.

تراجع الإنفاق منذ بداية العام

في سياق متصل شهد إنفاق المستهلكين في المملكة تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تراجع متوسط الإنفاق بنحو 12.6 في المائة، ليبلغ متوسط الإنفاق الشهري منذ مطلع العام حتى نهاية شهر مايو إلى نحو 76.03 مليار ريال شهري، مقارنة بمتوسط الإنفاق البالغ نحو 86.99 مليار ريال.

وبلغ متوسط الإنفاق للعام الماضي 2019 نحو 85.5 مليار ريال، ونحو 81.7 مليار ريال لعام 2018، كذلك بلغ متوسط الإنفاق لعام 2017 نحو 77.4 مليار ريال.

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