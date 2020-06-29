«الصحة» تحذر أصحاب مؤشر «كتلة الجسم» أعلى من 40.. تعرف على وزنك المثالي

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وجّهت وزارة الصحة تحذيرات جادة إلى أصحاب الوزن الزائد، مؤكدة أن السمنة تجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض التنفسية، والتي تجعلهم يتأثرون أكثر بمضاعفات فيروس كورونا.

وكشفت دراسات حديثة أن أصحاب الوزن الزائد قد يكونوا في خطر أكبر مقارنة مع نظرائهم، في حال إصابتهم بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يهدد حياتهم على نحو كبير

وأوضحت دراسة تمت على السجلات الصحية الإلكترونية التابعة لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا أن خطر الوفاة جراء كوفيد 19 يتضاعف بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة،حيث وجد أن المرضى المصابين بأمراض خطيرة في وحدات العناية المركزة في بريطانيا أن نحو 34.5 % يعانون من زيادة الوزن، و 31.5 % يعانون من السمنة، و 7% يعانون من السمنة المفرطة (الإجمالي 73 %)، مقارنة بـ 26 % من أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو عملية حسابية لتقييم الوزن الطبيعي الصحي للأفراد بناءاً على عوامل الطول والوزن، ويمكن اعتبار الشخص يعاني من السمنة المفرطة إذا كان مؤشر كتلة الجسم له أعلى من 40، باستثناء الحوامل والأشخاص أقل من 18 عاماً.

ومن السهل حساب مؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index – BMI)، باستخدام معادلة تعتمد على الوزن وطول الجسم كما في المثال التالي:

مؤشر كتلة الجسم = مربع الطول/الوزن

مثلاً: شخص وزنه 100 كغم وطوله 1.7 متر يكون مؤشر كتلة الجسم لديه:

مؤشر كتلة الجسم 34.6 = 1.7×1.7/ كغم 100