الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة» تحذر أصحاب مؤشر «كتلة الجسم» أعلى من 40.. تعرف على وزنك المثالي

«الصحة» تحذر أصحاب مؤشر «كتلة الجسم» أعلى من 40.. تعرف على وزنك المثالي
0

تواصل – فريق التحرير:

وجّهت وزارة الصحة تحذيرات جادة إلى أصحاب الوزن الزائد، مؤكدة أن السمنة تجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض التنفسية، والتي تجعلهم يتأثرون أكثر بمضاعفات فيروس كورونا.

وكشفت دراسات حديثة أن أصحاب الوزن الزائد قد يكونوا في خطر أكبر مقارنة مع نظرائهم، في حال إصابتهم بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يهدد حياتهم على نحو كبير

وأوضحت دراسة تمت على السجلات الصحية الإلكترونية التابعة لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا أن خطر الوفاة جراء كوفيد 19 يتضاعف بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة،حيث وجد أن المرضى المصابين بأمراض خطيرة في وحدات العناية المركزة في بريطانيا أن نحو 34.5 % يعانون من زيادة الوزن، و 31.5 % يعانون من السمنة، و 7% يعانون من السمنة المفرطة (الإجمالي 73 %)، مقارنة بـ 26 % من أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو عملية حسابية لتقييم الوزن الطبيعي الصحي للأفراد بناءاً على عوامل الطول والوزن، ويمكن اعتبار الشخص يعاني من السمنة المفرطة إذا كان مؤشر كتلة الجسم له أعلى من 40، باستثناء الحوامل والأشخاص أقل من 18 عاماً.

ومن السهل حساب مؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index – BMI)، باستخدام معادلة تعتمد على الوزن وطول الجسم كما في المثال التالي:

مؤشر كتلة الجسم = مربع الطول/الوزن 

مثلاً: شخص وزنه 100 كغم وطوله 1.7 متر يكون مؤشر كتلة الجسم لديه:

مؤشر كتلة الجسم 34.6 = 1.7×1.7/ كغم 100

مواد ذات صلة

6 مدن فقط تسجل 50% من إصابات «كورونا» الجديدة بالمملكة

6 مدن فقط تسجل 50% من إصابات «كورونا» الجديدة بالمملكة

لحظة سهو.. قصة شاب أصيب بـ«كورونا» بسبب وجبة إفطار في العمل

لحظة سهو.. قصة شاب أصيب بـ«كورونا» بسبب وجبة إفطار في العمل

توجيه مهم من «الصحة» حال الشعور بأي أعراض لـ«كورونا»

توجيه مهم من «الصحة» حال الشعور بأي أعراض لـ«كورونا»

مدير «مركز الوقاية من الأمراض»: البرتوكولات الصحية لـ«كورونا» استندت على 3 مراحل (فيديو)

مدير «مركز الوقاية من الأمراض»: البرتوكولات الصحية لـ«كورونا» استندت على 3 مراحل (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>