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6 مدن فقط تسجل 50% من إصابات «كورونا» الجديدة بالمملكة

6 مدن فقط تسجل 50% من إصابات «كورونا» الجديدة بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت 6 مدن سعودية أكثر من 50% من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، بينما توزعت الإصابات بـ119 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق البلاد.

وتقدمت الهفوف كأكثر المدن تسجيلاً للإصابات بـ433 إصابة، تلتها الرياض بـ363 إصابة، ثم الدمام بـ357 إصابة، ومكة المكرمة 263 إصابة، ثم القطيف بـ219 إصابة، وأخيراً جدة بـ212 إصابة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل (3943) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ، كما تم تسجيل (48) حالة وفاة جديدة ، فيما سجلت (2363) حالة تعافٍ جديدة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة توزعت بين 34% من الحالات للإناث، و66% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.

 

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