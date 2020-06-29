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هل تمنح «لائحة الوظائف التعليمية» الجديدة زيادة لـ«المعلم الخبير» بدون ماجستير؟

هل تمنح «لائحة الوظائف التعليمية» الجديدة زيادة لـ«المعلم الخبير» بدون ماجستير؟
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تواصل – فريق التحرير:

أجابت “وزارة التعليم”، عن عدد من الأسئلة التي شغلت الوسط التعليمي عقب إعلان لائحة الوظائف التعليمية  التي سيتم تطبيقها يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت الوزارة إنفوجرافيك، تضمن 19 استفسارًا والإجابة الرسمية عنها، ومنها: “هل يشترط البقاء مدة سنتين بعد التسكين للحصول على الترقية؟، قائلةً: “لم تتم الإشارة في المادة 10 إلى شرط البقاء في رتبة التسكين مدة سنتين، وإنما يشترط أن يبقى في الرتبة التي تمت ترقيته إليها مدة لا تقل عن سنتين قبل النظر في ترقيته مرة أخرى”.

ومن أبرز الأسئلة: “هل التخصص التربوي شرطة لمزاولة مهنة التعليم؟”، وأجابت الوزارة بأنه “يراعي في ذلك شروط التعيين الواردة في نظام الخدمة المدنية، فيكون التعيين ابتداءً على الوظائف الخاضعة لهذه اللائحة على رتبة “معلم ممارس” على النحو التالي:

  1. يعين على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية.
  2. يعين على الدرجة الثانية من المستوى الاول الحاصل على شهادة جامعية تربوية او الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية بالإضافة إلى دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام دراسي واحد.
  3. يعين على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الماجستير، ويعين على الدرجة الرابعة من المستوى نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه.

و من أهم تلك الأسئلة: “هل يمكن لمن لديه بكالوريوس ووصل إلى درجة أكبر في رتبة معلم خبير أن يحصل على زيادة؟”، حيث جاءت إجابتها كالتالي: لا، الحكم الوارد في المادة 24  فقرة “2” يقتصر على حملة الماجستير فما فوق.

وإليكم نص الأسئلة وأجوبتها للإطلاع عليها كاملة:

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