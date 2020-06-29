«أبشر» يوضح طريقة تجديد جواز السفر شخص لم يصدر له «بطاقة الهوية»

تواصل- فريق التحرير:

أجابالحساب الرسمي لمنصة «أبشر» على أبرز الأسئلة وإجاباتها حول الخدمات المتاحة عبر المنصة.

وأوضح في “إنفوجرافيك” نشره الحساب أن من بين الأسئلة التي وردت، عن إمكانية الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، وكذلك تسجيل المواليد، إلى جانب استفسارات تتعلق بالوثائق المفقودة.

وفيما يلي أهم الأسئلة التي تم الإجابة عليها عبر حساب “أبشر”:

هل أستطيع الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة أبشر؟.

نعم، يمكنك ذلك من خلال تبويب خدمات المكفولين ثم استعلامات واختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

هل خدمة تسجيل المواليد تتطلب زيارة فروع الأحوال المدنية؟

لا يتم تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا من خلال منصة أبشر واستلام الوثائق عن طريق العنوان الوطني «واصل».

هل يلزم حجز موعد لتفعيل حساب أبشر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية؟

لا، يمكنك التحقق من الأجهزة القريبة منك من خلال الدخول على موقع أبشر في أسفل الصفحة واختيار مواقع التسجيل والتفعيل.

كيف أجدد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة الذي لم تصدر له بطاقة الهوية من خلال منصة أبشر؟، وما هي الخطوات في حال وجود ربّ الأسرة خارج المملكة؟

–يتم ذلك من خلال خدمة المواعيد للجوازات من حساب ربّ الأسرة وفي حال تواجد ربّ الأسرة خارج المملكة يمكن تفويض شخص آخر لتجديد الجواز باستخدام خدمة التفاويض واختيار تفويض مراجعة القطاعات.

بعد تقديم الإبلاغ عن الوثائق المفقودة هل أستطيع إلغاء البلاغ؟

–لا يمكن إلغاء البلاغ ويتم حجز موعد من خلال خدمة طلب وثيقة بدل فاقد لاستلام الوثائق بنسخة جديدة.

بعد تنفيذ خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة هل أستطيع طباعة البلاغ؟

–يتم تقديم البلاغ إلكترونيًّا ولا يتطلب طباعته