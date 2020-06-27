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الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يمثل المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة مع المجلس الانتقالي

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض يمثل المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة مع المجلس الانتقالي
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تواصل – فريق التحرير:

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، من أطلق عليهم أبنائه في “المجلس الانتقالي الجنوبي” إلى العودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس هادي وجه الدعوة لأبنائه في ما يسمى المجلس الانتقالي إلى استغلال الجهود المخلصة والكبيرة لأشقائنا في المملكة العربية السعودية التي تبذلها للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض.. داعيًا إياهم إلى إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني وإيقاف التصعيد والاعتداءات، والعودة الصادقة والجادة لتنفيذ اتفاق الرياض”.

وأوضحت الوكالة الرسمية أنه وجه بالالتزام التام بوقف إطلاق النار في أبين استجابة لجهود الاشقاء لإتاحة الفرصة لتلك الجهود لإنهاء التمرد على الدولة ومؤسساتها واستئناف تنفيذ الاتفاق.

ونقلت الوكالة عن هادي قوله، خلال اجتماعه بهيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب: “إن غاياتنا واضحة، نريد يمن اتحادي آمن ومستقر يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشيدة، دولة المساواة، وحددنا لذلك نضالاً وطنيًا شريفاً لإنهاء الانقلاب الذي تقوده المليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة الدولة واستئناف مسارنا السياسي التوافقي وسلاماً عادلاً شاملاً يقوم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصلة”.

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