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بالخطوات.. إليك طريقة استخدام «تطبيق تباعد» للحماية من «فيروس كورونا»

بالخطوات.. إليك طريقة استخدام «تطبيق تباعد» للحماية من «فيروس كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق تباعد الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، عن كيفية استخدامه في نقاط محددة.

وأوضح تطبيق تباعد، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» طريقة الاستخدام بعد تحميله على أجهزة الآيفون، والأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد. فبعد تحميل التطبيق ستظهر شاشة توعوية، يجب قراءتها والموافقة على ما جاء فيها، ثم تشغيل «البلوتوث» والإشعارات حتى تستطيع الاستفادة من التطبيق.

ثم ستظهر شاشة لاستكمال المطلوب، والسماح بتلقي الإشعارات. ولمعرفة إذا كان التطبيق يعمل أم لا ستظهر كلمة «نشط» باللون الأخضر، ويظهر في أسفل الشاشة جملة: «الإصابات خلال الـ14 يومًا الماضية» أو «لا إصابات خلال الـ14 يومًا الماضية»، وفقًا لتطبيق تباعد.

وإذا تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وأكدت ذلك نتيجة الفحص المعتمدة من وزارة الصحة، ستظهر لك شاشة تستطيع من خلالها أن تعطي إشارة إلى كل شخص خالطته خلال 14 يومًا الماضية، من خلال الضغط على أيقونة إبلاغ الآخرين، وبعدها يبدأ في اتباع إجراءات وزارة الصحة، وفقًا لتطبيق تباعد.

وأوضح تطبيق تباعد أن كل البلاغات الواردة يتم فحصها والتأكد منها؛ لهذا السبب يطلب التطبيق رقم الهوية وتاريخ الميلاد؛ حتى يتحقق من سجلات وزارة الصحة.

ولا يحتاج تطبيق تباعد إلى الاتصال بالإنترنت في الغالب؛ وذلك لأنه يعمل على تقنية البلوتوث، ويتم حفظ البيانات على الجهاز، لكنه يحتاج إلى الاتصال بشبكة الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات والإشعارات.

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