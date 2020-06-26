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«الجمارك» تكشف عن أكثر المنافذ ضبطاً للحبوب المخدرة خلال العام الجاري

«الجمارك» تكشف عن أكثر المنافذ ضبطاً للحبوب المخدرة خلال العام الجاري
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تواصل- فريق التحرير:

استعرضت الهيئة العامة للجمارك الضبطيات الضخمة من الحبوب المخدرة “الكبتاجون” خلال عامي 2019 و2020، والتي نفذها رجالها بمنافذ المملكة، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضحت أنه خلال العام الحالي 2020 ضبطت حوالي 25.5 مليون حبة كبتاجون في جمرك منفذ البطحاء، و19.3 مليون حبة كبتاجون في ميناء الملك عبدالله برابغ ، و3.3 مليون حبة كبتاجون في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وتابعت “الجمارك” أنه تم ضبط  2.5 مليون حبة كبتاجون في الميناء الجاف، 6.5 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي.

وأشارت إلى أن الكبتاجون مادة محضرة كيميائياً على شكل حبوب، صنعت أول مرة عام 1919م ويوجد منها 25 مادة مشتقة، تعمل على تغيير مستويات مواد معينة في الدماغ وتسبب الإدمان والهلوسة والعديد من المضار .

 

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