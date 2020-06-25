الأضخم في المملكة.. صفقة اندماج بين «الأهلي» و«سامبا» بقيمة 800 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

وقع البنك الأهلي التجاري اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، لبدء البنكين بالدراسات اللازمة لصفقة اندماج محتملة، ما سينتج أكبر مصرف سعودي في جميع المؤشرات، مشكلا نحو ثلث القطاع كاملا.

وتقيم صفقة الاندماج المحتملة مجموعة سامبا المالية ما بين 54.8 مليار ريال (14.6 مليار دولار) و58.6 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، حيث يترواح السعر المعروض بين 27.42 ريال و29.32 ريال، في حين أن عدد أسهم البنك مليارا سهم.

وفي حال إتمام الاندماج بين “الأهلي” و”سامبا” سيتقلص عدد المصارف السعودية المدرجة إلى عشرة مصارف، إلا أن السوق ستشهد ميلاد بنوك أكثر قوة وقدرة على المنافسة في ظل فتح السوق للبنوك الأجنبية، كما سيقلل التكاليف ويسهم في نمو الحصة السوقية للبنكين في السوق.

وسيكون البنك المحتمل، أكبر بنوك السعودية المدرجة في جميع المؤشرات (الأصول، رأس المال، القروض، الودائع، القيمة السوقية)، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتبلغ أصول البنكين معا بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 802.1 مليار ريال تشكل 31.8 في المائة من أصول القطاع البالغة 2.52 تريليون ريال.

بينما تبلغ رؤوس أموالهما معا 50 مليار ريال، تمثل 26.2 في المائة من رؤوس أموال القطاع البالغة 190.8 مليار ريال.

وبلغت إجمالي قروضهما بنهاية الربع الأول نحو 453 مليار ريال، تعادل 28.8 في المائة من قروض القطاع البالغة 1.57 تريليون ريال، بينما ودائعهما 553 مليار ريال، تشكل 30.3 في المائة من ودائع القطاع البالغة 1.83 تريليون ريال.

كما يشكلان معا “الأهلي وسامبا” 36.4 في المائة من أرباح القطاع خلال الربع الأول 2020 بنحو 4.1 مليار ريال، حيث ربح القطاع نحو 11.3 مليار ريال في الفترة ذاتها.