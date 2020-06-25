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طريقة مفيدة لتجنب إزعاج ردود رسائل بريد الـ «Gmail» (فيديو)

طريقة مفيدة لتجنب إزعاج ردود رسائل بريد الـ «Gmail» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة استقبال ردود مستقبلي الرسائل البريدية على حساب بريدي آخر.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أحياناً ترسل رسائل بريدية لعدة أشخاص، ولكن تريدهم إذا قاموا بالرد على الرسالة الي أرسلتها يتم الرد على بريد آخر!، فيه طريقة سهلة بإمكانك عملها في Gmail لتغيير عنوان “الرد إلى” لتضع بريد آخر تصل إليه الردود.

وأضاف أن هذه الطريقة مفيدة إذا أرسلت رسائل كثيرة لعدة أشخاص وتخشى من إزعاج الردود.

 

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