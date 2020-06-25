ما هي أهمية تطبيق تباعد في الوقاية من «كورونا»؟ متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنتطبيق تباعدخدمة مهمة جدًا تعطينا معلومات تساهم في حمايتنا وحماية من حولنا، بإرسال إشعار للآخرين بتأكيد الإصابة، وإجراء تقييم طبي سريع معتمد.

ويأتي إطلاق التطبيق لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا؛ وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد تطبيق “تباعد” وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.