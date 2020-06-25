«الضمان الصحي» يوضح طرق فحص «كورونا» المتاحة لـ«المؤمن عليهم»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الشخص المؤمن عليه يملك عدد من الخيارات لفحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكر الضمان الصحي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، أنهبإمكان “المؤمن عليه” تحمل تكلفة الفحص عن فيروس كورونا عبر أحد مقدمي الخدمة الصحية الخاصين.

فيما بيّن المجلس أنه ووفقًا لتعميم معالي وزير الصحة بتاريخ 7 /8 / 1441هـ القاضي بتقديم الرعاية الصحية بشأن فيروس كورونا المستجد لكل المواطنين والمقيمين، فيمكن القيام بالفحص دون تحمل أي مقابل مالي وذلك في عدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي.