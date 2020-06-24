«الصحة»: 6 إجراءات للوقاية من كورونا في المطاعم

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” عن الذهاب إلى المطاعم.

وقالت “الصحة” في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “التزامك يحميك بإذن الله، لذلك قبل أن تدخل أي مطعم تأكد من الإجراءات التالية”.

ومن تلك الإجراءات ما يلي:

– الحجز المسبق والحضور على الموعد

– الدفع إلكترونيا

– أخذ كمامة قماشية إضافية

– استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد

– قياس درجة الحرارة عند المداخل

– لا يزيد عدد المجموعات عن أربع أشخاص

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال دليل كيف أحمي نفسي من كورونا (اضغط هنا).