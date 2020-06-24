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توضيح من «ساما» بشأن أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال عيد الأضحى

توضيح من «ساما» بشأن أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال عيد الأضحى
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تواصل – فريق التحرير:

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» خلال إجازة عيد الأضحى للعام الجاري 1441هـ، وذلك استناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على أن المؤسسة هي الجهة المختصة نظاماً، بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها «ساما» في هذا الشأن.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية تبدأ بنهاية عمل يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ الموافق 28 / 7 / 2020 م، على أن تستأنف أعمالها يوم الأربعاء 15 / 12 / 1441 هـ الموافق 5 / 8 / 2020 م (حسب تقويم أم القرى)، مؤكدةً في هذا الصدد؛ على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها للعمل في فترات معينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»؛ بيّنت مؤسسة النقد أن عمل نظام «سريع» ينتهي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الأربعاء 8 / 12 / 1441 هـ الموافق 29 / 7 / 2020 م، على أن يعود للعمل يوم الاثنين 13 / 12 / 1441 هـ الموافق 3 / 8 / 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

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