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تسجيل 223 ألف طالب مستجد في «نظام نور».. و139 ألف طلب قيد الإجراء

تسجيل 223 ألف طالب مستجد في «نظام نور».. و139 ألف طلب قيد الإجراء
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم، الثلاثاء، أنه تم تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة مستجدين في نظام نور، بجانب 139 ألف طلب قيد الإجراء منذ الإعلان عن بدء التسجيل للمرحلة الابتدائية في 1-11-1441هـ.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن عمليات الدخول على نظام نور خلال الـ 24 ساعة الماضية شهدت زيادة في أعداد الطلبة والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية، وفق خطة زمنية للتسجيل أعدتها وزارة التعليم لتسجيل الطلاب السعوديين، وغير السعوديين، وتسجيل مَنْ أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، والمدارس الأهلية.

وفي أحدث إحصائية؛ بلغ إجمالي المسجلين من الذكور والإناث (223.744) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد من تم تقييدهم على سجلات الصف الأول من المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والأهلية (84.149) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبات قيد الإجراء على النظام (139.595) طلباً.

وأوضحت وزارة التعليم أنّ عدد الشواغر المتاحة للتسجيل خلال العام الدراسي المقبل 1442هـ بلغ 588,094 مقعداً دراسياً في مدارس التعليم الحكومي والأهلي.

وانطلاقاً من مسؤوليتها في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا؛ مكنت التعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات من رفع جميع المستندات والوثائق عبر النظام الإلكتروني عبر (رابــط التســجيل) دون استمارة الكشف الطبي، وذلك بهدف عدم تعريض الأطفال لمخاطر الإصابة بالفيروس نتيجة دخول المراكز الصحية.

ونصت ضوابط القبول بالصف الأول الابتدائي أن يكون الطالب قد أتم مع بداية العام الدراسي 6 سنوات أو أقل من 6 سنوات بـ 90 يوماً، كما اشترطت الوزارة للالتحاق المبكر لمن تقل أعمارهم عن (6) سنوات بـ 180 يوماً أن يكون الطفل قد التحق بمرحلة رياض الأطفال فصلين دراسيين مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنةً قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

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