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«التحالف»: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه المدنيين في مأرب

«التحالف»: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه المدنيين في مأرب
العقيد الركن تركي المالكي
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الجمعة الموافق (17 إبريل 2020 م) أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخًا بالستيًا باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح “المالكي” أن تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وبين “المالكي” أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا الإرهابية، مؤكدًا استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

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