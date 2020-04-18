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تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، استمرار هطول الأمطار الرعدية غدًا السبت في 7 مناطق بالمملكة هي ( الرياض، والشرقية، ونجران، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، ومرتفعات عسير، وجازان، والباحة).

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تكون الضباب ليلًا وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من شمال المملكة.

 

 

 

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