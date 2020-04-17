«العمل التطوعي» يعلن عن حاجته لمتطوعين لتعقيم مرافق أحياء الرياض.. الشروط والمهام

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أعلن الحساب الرسمي للعمل التطوعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع “تويتر” عن حاجته لمتطوعين يتم توزيعهم على أحياء الرياض من أجل القيام بمهمة تعقيم مرافقها بواسطة أجهزة رش يتم توزيعها على المتطوعين من أجل تطهير أجهزة الصراف الآلي والحدائق ومعالم المدينة.

وأوضح “العمل التطوعي” أنه لا يشترط الحصول على مؤهل علمي ولا إجراء مقابلة، وألا يقل عمر المتطوع عن 21 عاماً، مشيراً إلى أنه من أهداف العمل التطوعي بناء علاقات عامة وتوثيق الساعات التطوعية ، والحصول على شهادة تطوع واستثمار الوقت والقدرات .

وتابع أن المهارات المطلوبة قدرة بدنية تتحمل ضغوطات العمل ، موضحاً أن عملية التعقيم ستبدأ من الفترة من 16 وحتى 19 من الشهر الجاري.