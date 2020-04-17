الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«العمل التطوعي» يعلن عن حاجته لمتطوعين لتعقيم مرافق أحياء الرياض.. الشروط والمهام

«العمل التطوعي» يعلن عن حاجته لمتطوعين لتعقيم مرافق أحياء الرياض.. الشروط والمهام
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي للعمل التطوعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع “تويتر” عن حاجته لمتطوعين يتم توزيعهم على أحياء الرياض من أجل القيام بمهمة تعقيم مرافقها بواسطة أجهزة رش يتم توزيعها على المتطوعين من أجل تطهير أجهزة الصراف الآلي والحدائق ومعالم المدينة.

وأوضح “العمل التطوعي” أنه لا يشترط الحصول على مؤهل علمي ولا إجراء مقابلة، وألا يقل عمر المتطوع عن 21 عاماً، مشيراً إلى أنه من أهداف العمل التطوعي بناء علاقات عامة وتوثيق الساعات التطوعية ، والحصول على شهادة تطوع واستثمار الوقت والقدرات .

وتابع أن المهارات المطلوبة قدرة بدنية تتحمل ضغوطات العمل ، موضحاً أن عملية التعقيم ستبدأ من الفترة من 16 وحتى 19 من الشهر الجاري.

 

 

مواد ذات صلة

أدوية وسط مياه الصرف وحليب أطفال فاسد.. مخالفات جسيمة تغلق صيدليات بالرياض (فيديو)

أدوية وسط مياه الصرف وحليب أطفال فاسد.. مخالفات جسيمة تغلق صيدليات بالرياض (فيديو)

«الداخلية»: تنفيذ حد الحرابة في يمني هاجم فرقة استعراضية بـ«موسم الرياض»

«الداخلية»: تنفيذ حد الحرابة في يمني هاجم فرقة استعراضية بـ«موسم الرياض»

الرياض وموسكو تبحثان بناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات

الرياض وموسكو تبحثان بناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات

شاهد.. سيول وأمطار «حوطة بني تميم» جنوب الرياض

شاهد.. سيول وأمطار «حوطة بني تميم» جنوب الرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>