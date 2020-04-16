بيان مشترك بين المملكة وروسيا بشأن أوضاع سوق النفط

تواصل – واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اتصالاً هاتفيًا في إطار مشاوراتهما المنتظمة حول أوضاع السوق البترولية.

وصدر عنهما البيان المشترك التالي: “لقد عملت المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية بشكل حثيث مع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+ وكذلك مع الدول المنتجة الأخرى للبترول للتوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تحقيق الاستقرار للسوق البترولي”.

وتابع البيان: “إننا لنؤكد أن بلدينا ملتزمان بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، وسوف تستمران في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، وأنهما على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا ما بدت ضرورة لذلك”.

وأضاف: “إننا كذلك واثقان بأن شركاءنا في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين سوف يحافظون على التزاماتهم، لتحقيق الأهداف المرجوة”.