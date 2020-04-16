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متحدث الأمن العام يوضح الحالات المستثناة للاستفادة من طلب «تصريح التنقل»

متحدث الأمن العام يوضح الحالات المستثناة للاستفادة من طلب «تصريح التنقل»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح العميد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي للأمن العام، الحالات المستثناة للاستفادة من طلب تصريح التنقل خلال فترة منع التجول.

وقال الشويرخ، إن الحالات المستثناة تتعلق بالظروف الصحية الطارئة أو الظروف الطارئة للشخص كإجراء عملية جراحية طارئة لا بد من إجرائها حفاظا على صحة وسلامة المريض، أو جلسة لعلاج من مرض مستعصي أو جلسة لغسيل كلوي أو عملية جراحية.

وأضاف متحدث الأمن العام أن الحالات المستثناة تشمل أيضا الظروف الإنسانية الطارئة التي تتعلق بوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، حيث يضطر الشخص خلالها للسفر من منطقة لأخرى ليؤدي حق الواجب الديني أولا والاجتماعي المفروض عليه.

 

 

 

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