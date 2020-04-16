«الصحة» تكشف تفاصيل تطورات كورونا في المملكة

تواصل – واس:

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل (518) حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) بالمملكة.

وأوضح الدكتور العبدالي -خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين- أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: جدة (195)، والمدينة المنورة (91)، والرياض(84)، ومكة المكرمة (58) حالة، والدمام (38)، والطائف (13)، والقطيف(5)، والجبيل(4)، ورأس تنورة(3)، وينبع (3)، وجازان (3)، والقريات (2)، والليث (2)، والطوال (2)، وابها (2)، والمويه (2)، والقويعية (2)، وحالة واحدة في كل من بريدة، وعنيزة، و الخبر، والظهران، ووخميس مشيط، والهفوف، والجفر، وأضم، وخليص.

وبيّن أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (6380) حالة مؤكدة منها (5307) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة بلغت 71 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (990) حالة بإضافة (59) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (83) حالة بإضافة 4 حالات وفيات جديدة لغير السعوديين حالتان في مكة المكرمة، وحالة في المدينة المنورة، وحالة في جدة وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 35 و 89 عاماً، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً.

وعن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم أوضح متحدث الصحة أنها بلغت أكثر من (2000000) حالة، وتشافت أكثر من 520 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (138) ألف حالة.

وحول ازدياد عدد حالات الإصابة بين العمالة الوافدة بالمملكة، بيّن الدكتور عبدالعالي أن من أهم أسباب انتشار العدوى بين العمالة الوافدة هو مقرات سكن العمالة، مؤكداً أنها تفتقد للاشتراطات الصحية إذ نجد أكثر من 10 أشخاص في غرفة واحدة، داعياً أصحاب المؤسسات والشركات للعمل على توفير سكن مناسب يخضع للاشتراطات الصحية ويطبق فيه نظام البعد الاجتماعي وكذلك القيام بتعقيم أماكن السكن لهم مرتين في الأسبوع.

وأبان الدكتور العبدالعالي أن وزارة الصحة وفرت خدمة الفحص الذاتي عن طريق تطبيق موعد ، حاثاً أصحاب المؤسسات والشركات بإجراء هذا الاختبار لجميع العمالة، إذ أنه لايستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن الاختبار تكمن أهميته في المساعده على الكشف المبكر للإصابة و الحد من انتشار الفيروس بإذن الله، منوهاً أنه في حال الاشتباه بوجود كورونا نوصي بعزل الحالة مباشرة والمخالطين والتواصل مع 937

ولفت النظر إلى أن وزارة الصحة لديها منصة توعوية تتضمن رسائل توعوية وإرشادات للتعامل مع فيروس كورونا وذلك بعدة لغات مثل ( الفلبينية.. الإندونيسية … الهندية التركية الأوردو وغيرها ..)، داعياً المواطنين إلى مساندة جهود وزارة الصحة والقيام بدورهم لتوعية المقيمين وهذا عمل إنساني يؤجرون عليه بإذن الله ويعد إسهاماً فاعلاً منهم في الحفاظ على هذا الوطن المعطاء وسلامة مواطنيه.

وقال الدكتور العبدالعالي: بفضل الله تظل هذه الدولة رائدة في مجال العمل الإنساني النبيل والتوجيهات السامية الكريمة، وتؤكد دائماً وأبداً على توفير الرعاية الصحية للمواطن والمقيم والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وجدّد متحدث الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

‏ ‏من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة قامت منذ ال 23 من شهر مارس الماضي بـ 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومناطق المملكة للتأكد من توافر السلع كافة والرمضانية منها.

وأكد أن الوزارة تتابع باستمرار الخدمات المقدمة للمستهلكين في جميع مناطق المملكة وذلك عبر الهايبر ماركت والتموينات والمخابر ومحلات بيع الدواجن واللحوم ، وجميعها تعمل بكفاءة عالية.

ولفت النظر إلى صدور قرار منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لجميع المتاجر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء.

وبشأن السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق أشار المتحدث إلى استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز وبكميات كبيرة ولله الحمد ، إلى جانب وصول كميات كبيرة من الحمضيات ” برتقال وليمون ” للسوق المحلي من دول جديدة مثل جنوب إفريقا من بداية الموسم لديهم ، وبين أن هذه الأوقات تشهد كذلك ارتفاعا في استهلاك لحوم الأغنام وخاصة موسم ما قبل رمضان وعملت وزارة الزراعة بشكل مكثف حتى وصلت عدد الدول التي يتم الاستيراد منها إلى 29 دولة.

وطمأن الحسين الجميع أن المملكة ومنذ عام 2016 تحقق الاكتفاء الذاتي بشأن إنتاج البيض ، وحاليا الناتج الوطني كبير وضخم جدا ، مشيرا إلى أنه وبسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تم مواكبة هذا الطلب ، ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة.

وبين أن الوزارة تقوم بمراقبة الأسعار من خلال نظام إلكتروني ، ويرصد الآن أكثر من 116 سلعة تموينية أساسية وضرورية مثل الألبان والدجاج واللحوم والأرز وحليب الأطفال ، وغيرها ، كما يرصد النظام بشكل آلي ودقيق أسعار السعل في المناطق كافة وبشكل لحظي بحيث تتم مراقبة خط السلع والمتابعة الدقيقة للأسعار.

وفيما يخص ارتفاع الأسعار فقد أكد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة أن الوزارة تراقب وتتحقق من مسببات الارتفاع ومقارنته بالأسعار العالمية وتتبع سلاسل الإمداد ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي مخالفات.

وقال ” هناك بعض السلع يكون ارتفاعها بسبب منتجات أخرى مستوردة ، فمثلا إنتاج البيض يرتبط بدواجن إنتاج البيض المستورد وفول الصويا والذرة المستوردة والمبيدات المستوردة وهذه تؤخذ بعين الاعتبار “.

ولفت الانتباه إلى أن الفرق الرقابية لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك محاولات فردية من بعض المتلاعبين تمثلت في محاولة إخفاء بعض السلع مثل البصل والطماطم والبطاطس والدقيق ليتم بيعها بعد رفع أسعارها ، وتم ضبط أكثر من 160طناً من هذه الخضروات كانت خارج السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، وإعادة ضخ الكميات المضبوطة في الأسواق لتباع بأسعار معتدلة للمستهليكن.

وأعلن عن قيام الفرق الرقابية في الوزارة خلال الفترة الماضية بضبط 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار، مؤكدا في ذات الوقت أن الوزارة مستمرة في أعمالها لخدمة القطاعات الخاص ، وخلال الفترة الماضية تم تقديم أكثر من 79 ألف خدمة لهم.

وأهاب بالدور المهم والكبير للمستهلك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية ، وقال ” كل من يبلغ عن حالة غش تجاري له مكافأة 25 % من قمية الغرامة التي تصدر في الحكم النهائي بعد استحصال الغرامة ، وفي قضايا التستر التجاري تصل إلى 30 % من قيمة الغرامة ” .