«التجارة» توضح سبب أزمة «البيض» وجهود الدولة لحلها (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، عن سبب أزمة نقص البيض التي حدثت مؤخراً، وما قامت به الدولة لعلاج ذلك.

وأوضح المتحدث في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الناتج الوطني من البيض ضخم جدا، ومنذ عام 2016 والمملكة تحقق الاكتفاء الذاتي منه، وفي عام 2019 زاد الاكتفاء الذاتي وأصبحت المملكة تصدر الكميات المنتجة محلياً للخارج.

وتابع الحسين أن أن زيادة الطلب على البيض بسبب تغير سلوك المستهلك وشرائه أكثر من حاجته هو سبب ما حدث من نقص في بعض التموينات مؤخراً، لذلك تم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتغطية الطلب، داعياً الجميع إلى الاعتدال في الاستهلاك.