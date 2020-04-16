مع اقتراب الموعد الرسمي.. هل تقرر «التعليم» تأجيل الاختبارات أم إلغائها؟

تواصل – فريق التحرير:

بات الطلاب في المملكة على بُعد 17 يومًا فقط من الموعد الرسمي الذي حددته وزارة التعليم لإجراء اختبارات النصف الثاني من العام الدراسي.

وبحسب التقويم الدراسي؛ فإنه من المُقرَّر أن تبدأ الاختبارات يوم السبت 2 مايو 2020، الموافق 9 من شهر رمضان الكريم للعام 1441هـ.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أكدت في آخر تصريح رسمي، أن الوزارة لديها خططًا بديلة بشأن الاختبارات وفقًا للظروف.

وحددت “الشهري”، ثلاثة خيارات تدرسها الوزارة، “منها الاختبارات عن بعد في موعدها، أو تأجيل موعد الاختبارات إلى وقتٍ آخر، أو الاختبارات بالحضور لبعض المراحل”.

هذا، ويترقب الطلاب وأسرهم صدور توضيح جديد من “وزارة التعليم” خلال الأيام المقبلة ليحسم الجدل بشأن موعد الاختبارات، في ظل وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتصدر هاشتاق “#إلغاء_الاختبارات”، قائمة تريند -الأكثر تداولًا- في تويتر بالمملكة بعد أن طالب الطلاب وأسرهم بإلغاء الاختبارات نهائيًا، وذلك لحماية أبنائهم من فيروس كورونا.

وفي السياق، غرد معلمون ومهتمون بالشأن التعليمي داخل الهاشتاق، وتوقعوا صدور قرار بتأجيل موعد الاختبارات لبعض المراحل الدراسة، وإجرائها لأخرى “عن بعد”، وفقًا للمستجدات الراهنة.