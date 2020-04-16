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في أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تُسجل 2600 حالة وفاة خلال 24 ساعة جراء وباء كورونا

في أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تُسجل 2600 حالة وفاة خلال 24 ساعة جراء وباء كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات صادرة عن جامعة “جونز هوبكنز ” أن أمريكا سجّلت أمس الأربعاء، وفاة حوالي 2600 شخص بسبب فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم.

ووفقاً لـ” العربية. نت” أظهرت البيانات أنه بهذا الرقم من الوفيات ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في أمريكا إلى 28.326 وفاة.

وتحتلّ أمريكا أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين بالوباء والذين تخطّى عددهم 637 ألف مصاب، علماً بأنّ حوالي 3.2 مليون شخص تقريباً في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبّت ممّا إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

ولا تزال نيويورك أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة إلا أنّ تفشّي الوباء فيها آخذ في التباطؤ وأعداد المصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم إلى مستشفيات الولاية لا تنفكّ تتراجع.

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