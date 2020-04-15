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الرياض وموسكو تبحثان بناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات

الرياض وموسكو تبحثان بناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات
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تواصل – وكالات:

قال مسؤول روسي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن موسكو والرياض، تبحثان إقامة شراكة استراتيجية، لبناء مركز عملاق في المملكة لإنتاج اللقاحات، وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: “نجري محادثات مع شركائنا السعوديين وأحد أكبر منتجي لقاحات الإنفلونزا في روسيا، حول بناء مركز لإنتاج اللقاحات وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها، عبر السعودية”​​​.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذا المشروع ينطوي على إمكانات كبيرة للغاية، وسيساهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل، لاسيما وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى زيادة القدرات العالمية لإنتاج اللقاحات، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وأوضح دميترييف، أن بلاده اتفقت مع السعودية على وضع الخلافات جانبا، والعمل معا للوصول إلى صفقة تشمل أعضاء “أوبك+” والدول الأخرى المنتجة للنفط، مؤكدا أن موسكو مستعدة للعمل مع الرياض، من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

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